Cinema de Aquidauana estreia documentário São Miguel Arcanjo

Divulgação

O Cine Atlântico de Aquidauna recebe a estreia do documentário sobre São Miguel Arcanjo. Serão duas sessões a partir do dia 14.

A Kolbe Artes e Produções apresenta um documentário especialmente sobre a devoção a São Miguel Arcanjo, a importância da devoção na igreja e as grandes aparições do arcanjo no Monte Gargano na Itália, na Normandia, na França.

Conforme a produção, a vitória de São Miguel simboliza aos fiéis a derrota do mal. Ao reunir documentos, referências, imagens e depoimentos de especialistas religiosos de várias partes do mundo, o documentário oferece um rico debate sobre o papel de São Miguel do ponto de vista religioso, histórico e cultural.