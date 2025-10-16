Cinema no Campo exibe "O Rei Leão" neste domingo em Nioaque

Sessão gratuita ao ar livre será ao lado do Estádio Mauro Resstel, a partir das 16h
Ação social gratuita / Ilustrativa/Arquivo
O final de semana será de cinema, pipoca e diversão para as crianças em Nioaque. Neste domingo, 19 de outubro, o projeto Cinema no Campo promove a exibição gratuita do clássico da Disney “O Rei Leão”, ao ar livre, em um ambiente pensado para toda a família.
A sessão começa às 16h, ao lado do Estádio Mauro Resstel, e promete garantir momentos de emoção, alegria e sorrisos para o público infantil e seus acompanhantes.
A ação é aberta à comunidade e conta com distribuição de pipoca gratuita, reforçando o clima de cinema.
