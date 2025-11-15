Cipolândia celebra 67 anos e realiza a 3ª Festa do Abacaxi

Distrito de Cipolândia / Ilustrativa

O distrito de Cipolândia, em Aquidauana, prepara uma programação especial para comemorar os 67 anos de fundação e a 3ª Festa do Abacaxi, marcada para o dia 22 de novembro (sábado), a partir das 18h, na Praça do Distrito de Cipolândia.

A celebração contará com show e bailão do grupo Raça Pantaneira, além de comidas e bebidas típicas e a oferta de produtos da agricultura familiar, mantendo a proposta de valorizar a produção local e as tradições da comunidade.

Com entrada franca, o evento é aberto ao público e reúne moradores e visitantes em uma noite dedicada à cultura regional e ao aniversário do distrito.

