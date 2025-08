Circuito Avança Juventude leva cidadania e oportunidades aos jovens de MS

Paula Macciulevicius, SEC

Com o compromisso de estar cada vez mais presente na vida dos jovens de Mato Grosso do Sul, a SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude e do Conselho Estadual da Juventude, realiza o Circuito Avança Juventude. Iniciativa vai percorrer todas as nove regiões do Estado com uma série de ações regionalizadas, levando formações, escuta ativa, serviços e articulação de políticas públicas diretamente aos territórios.

O circuito transforma os municípios-sede em pontos de encontro, onde juventudes, gestores, conselhos e lideranças dialogam e constroem soluções conjuntas. Mais do que uma agenda técnica, é um movimento de valorização da cidadania jovem, que fortalece a rede estadual de atendimento e amplia o acesso a direitos em áreas como educação, empregabilidade, saúde, empreendedorismo e inclusão.

Segundo o subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Jessé Fragoso da Cruz, o circuito representa uma política de Estado em movimento. “O Circuito Avança Juventude é de suma importância para o Estado de Mato Grosso do Sul e para as suas juventudes. Além de percorrer todas as nove regiões e abranger os 79 municípios, a ação celebra e fortalece o compromisso com as políticas públicas de juventude. É uma iniciativa voltada tanto para os municípios que já têm dispositivos como conselhos, coordenadorias e gerências, quanto para sensibilizar aqueles que ainda não possuem, incentivando a criação e ativação desses espaços”, destaca Jessé

O subsecretário também ressalta a construção coletiva da programação, entre Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cidadania e da Subsecretaria de Juventude, em parceria com o CONJUV e com cada município-sede, num processo de corresponsabilidade.

“O circuito leva feiras de juventude com serviços diversos, promove fóruns regionais para escuta e proposição de políticas públicas, renova o Plano Estadual da Juventude e lança o Painel de Indicadores da Juventude, uma ferramenta essencial para planejamento e tomada de decisão por parte dos gestores”, ressalta.

O que é o Circuito Avança Juventude?

Unindo juventude, propósito e cidadania, programa vai passar em todas as regiões de MS. (Foto: Arquivo/Matheus Carvalho)

É uma ação coordenada pela SEC, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude, em parceria com o CONJUV/MS, que percorrerá Campo Grande + 8 municípios-sede, abrangendo todas as 9 regiões e os 79 municípios do estado, entre agosto e dezembro de 2025. Em cada sede regional, o circuito se torna um ponto de encontro para acolher juventudes, prefeituras, conselhos e gestores dos municípios do entorno.

O evento contará com apresentação de ações, campanhas e projetos voltados à Juventude, além da Feira das Juventudes, com serviços e atendimentos nas áreas de saúde, educação, empregabilidade, empreendedorismo e mais, realização do Fórum Regional de Juventude, que é um espaço de escuta, diálogo e propostas para atualizar o Plano Estadual da Juventude, e ainda o Encontro Regional e Formação em Políticas Públicas de Juventude (PPJs) e o lançamento do Painel de Indicadores da Juventude, com capacitação de gestores e articulação de conselhos municipais.

Primeira parada: Nova Andradina – Região Leste

O pontapé inicial do Circuito será dado em Nova Andradina, no dia 11 de agosto de 2025, no Centro Municipal de Convenções, como parte da Semana Municipal da Juventude. O evento reunirá jovens da região e representantes de Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu.

Programação

Local: Centro Municipal de Convenções

Data: 11 de agosto de 2025

Horário: das 07h30 às 17h00

Endereço: Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade – Centro, Nova Andradina – MS

07h30 às 09h00 – Abertura Oficial do Circuito

Apresentação das ações e adesão ao Juventude Plena.

09h10 às 11h30 – Fórum Regional de Juventude

Escuta e construção de propostas com jovens da região.

07h30 às 17h00 – Feira das Juventudes

Serviços em saúde, educação, inclusão e mais.

14h00 às 16h00 – Encontro Regional de Gestores

Lançamento do Painel de Indicadores da Juventude e capacitação para criação/ativação de conselhos.

A previsão das próximas etapas do Circuito incluem região Pantanal, Bolsão, Sul-Fronteira, Sudoeste, Grande Dourados, Norte, Conesul e região de Campo Grande.

