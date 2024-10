CMEI Andrea Pace celebra Dia das Crianças com apoio da Simasul em Aquidauana

Lembrancinhas entregues para alunos / Ryan Santos e Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

O dia foi de diversão no CMEI Andrea Pace, no bairro Exposição, em Aquidauana, em comemoração ao Dia das Crianças, com uma programação especial para mais de 200 alunos. A festa contou com o apoio da Siderúrgica Simasul, que contribuiu com lembrancinhas e atrações.

Elton Johnny Braga Cândia, representante da Simasul, expressou o compromisso da empresa com a comunidade. "A diretora nos procurou para pedir ajuda, e pensamos em algumas doações para o Dia das Crianças. A Simasul apoia projetos sociais e iniciativas que melhoram o cotidiano da comunidade, especialmente em datas comemorativas como essa, pois as crianças são a base da vida", afirmou.

A diretora do CMEI, Edilene Rocha, destacou a importância da parceria. "A festa é uma tradição do nosso calendário e estamos felizes em contar com a Simasul, que já nos ajudou em eventos anteriores. Esperamos que essa parceria continue por muitos anos, já que estamos tão próximos", disse.

Atualmente, a CMEI Andrea Pace possui 212 crianças matriculadas, com idades variando de um a seis anos. A programação do Dia das Crianças atraiu cerca de 130 alunos pela manhã, com a escola operando em turno integral para as crianças menores e com turmas de pré-escola no período da manhã e da tarde.