CMEI Andrea Pace celebra Dia das Crianças com apoio da Simasul

Mais de 200 alunos participaram das atividades promovidas com parceria da Siderúrgica Simasul, em Aquidauana
Unidade reúne mais de 200 alunos / Fotos: Bruna Santos / O Pantaneiro
Na manhã desta quinta-feira (9), o CMEI Andrea Pace de Oliveira, localizado no bairro Exposição, em Aquidauana, promoveu uma animada comemoração pelo Dia das Crianças. O evento, que contou com apoio da Siderúrgica Simasul, reuniu mais de 200 alunos em um dia de diversão com pula-pula, pipoca e outras guloseimas, mantendo a tradição de celebrar a data com alegria e integração.
A diretora do CMEI, Edilene Rocha, destacou a importância da parceria com a empresa, que tem contribuído com as ações da unidade.
“Esse é o segundo ano de parceria com a Simasul. No ano passado, eles também nos proporcionaram esse momento de recreação com as crianças. Todo ano fazemos uma semana destinada à comemoração do Dia das Crianças”, afirmou.
Segundo Edilene, a semana comemorativa envolveu diversas atividades ao longo dos dias: “Nesta semana tivemos a participação do pessoal do curso Normal Médio, que esteve conosco trazendo diversão. Ontem também tivemos momentos de canto, religiosidade e recreação. Hoje é o dia dos brinquedos e da pipoca, com o apoio da Simasul. E amanhã teremos o desfile do Cabelo e Fantasia Maluca e o lanche compartilhado, que já é uma tradição na nossa unidade.”
O CMEI atende atualmente 226 crianças, com idades entre um e cinco anos, abrangendo turmas do Maternal I ao Pré-II. Os alunos são provenientes de vários bairros da cidade, como Exposição, Chapecoense, Pinheiro, Santa Terezinha e até localidades mais distantes, como o Nova Aquidauana.
A criatividade dos alunos também foi um destaque nas atividades. “Desde o ano passado fizemos essa experiência do cabelo maluco. Vimos outras escolas fazendo e pensamos: por que não proporcionar isso aos nossos pequenos? Foi muito interessante, com muita criatividade. Estamos animados e ansiosos para ver o que eles vão apresentar este ano”, completou Edilene.
Representando a Simasul, Elton Johnny Braga Cândia reforçou o compromisso social da empresa com a comunidade.
“A Simasul tem uma responsabilidade imensa, tanto com o esporte quanto com ações sociais voltadas às crianças. No ano passado já participamos aqui no Andrea Pace com a doação de brinquedos e doces. Este ano, a diretora nos convidou novamente e nós sempre apoiamos essas iniciativas”, destacou.
Segundo ele, a empresa tem ampliado sua atuação social: “Estávamos no Feirão de Empregos porque estamos em expansão, mas sempre que podemos contribuir com a comunidade, estamos à disposição.”
