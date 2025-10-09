Acessibilidade

09 de Outubro de 2025 • 17:00

CMEI Andrea Pace celebra Dia das Crianças com apoio da Simasul

Mais de 200 alunos participaram das atividades promovidas com parceria da Siderúrgica Simasul, em Aquidauana

Redação

Publicado em 09/10/2025 às 15:59

Unidade reúne mais de 200 alunos / Fotos: Bruna Santos / O Pantaneiro

Na manhã desta quinta-feira (9), o CMEI Andrea Pace de Oliveira, localizado no bairro Exposição, em Aquidauana, promoveu uma animada comemoração pelo Dia das Crianças. O evento, que contou com apoio da Siderúrgica Simasul, reuniu mais de 200 alunos em um dia de diversão com pula-pula, pipoca e outras guloseimas, mantendo a tradição de celebrar a data com alegria e integração.

A diretora do CMEI, Edilene Rocha, destacou a importância da parceria com a empresa, que tem contribuído com as ações da unidade.

“Esse é o segundo ano de parceria com a Simasul. No ano passado, eles também nos proporcionaram esse momento de recreação com as crianças. Todo ano fazemos uma semana destinada à comemoração do Dia das Crianças”, afirmou.

WhatsApp Image 2025 10 09 at 14.41.28 (1)

Segundo Edilene, a semana comemorativa envolveu diversas atividades ao longo dos dias: “Nesta semana tivemos a participação do pessoal do curso Normal Médio, que esteve conosco trazendo diversão. Ontem também tivemos momentos de canto, religiosidade e recreação. Hoje é o dia dos brinquedos e da pipoca, com o apoio da Simasul. E amanhã teremos o desfile do Cabelo e Fantasia Maluca e o lanche compartilhado, que já é uma tradição na nossa unidade.”

WhatsApp Image 2025 10 09 at 14.41.29

O CMEI atende atualmente 226 crianças, com idades entre um e cinco anos, abrangendo turmas do Maternal I ao Pré-II. Os alunos são provenientes de vários bairros da cidade, como Exposição, Chapecoense, Pinheiro, Santa Terezinha e até localidades mais distantes, como o Nova Aquidauana.

A criatividade dos alunos também foi um destaque nas atividades. “Desde o ano passado fizemos essa experiência do cabelo maluco. Vimos outras escolas fazendo e pensamos: por que não proporcionar isso aos nossos pequenos? Foi muito interessante, com muita criatividade. Estamos animados e ansiosos para ver o que eles vão apresentar este ano”, completou Edilene.

WhatsApp Image 2025 10 09 at 14.41.30 (1)

Representando a Simasul, Elton Johnny Braga Cândia reforçou o compromisso social da empresa com a comunidade.

“A Simasul tem uma responsabilidade imensa, tanto com o esporte quanto com ações sociais voltadas às crianças. No ano passado já participamos aqui no Andrea Pace com a doação de brinquedos e doces. Este ano, a diretora nos convidou novamente e nós sempre apoiamos essas iniciativas”, destacou.

WhatsApp Image 2025 10 09 at 14.41.30

Segundo ele, a empresa tem ampliado sua atuação social: “Estávamos no Feirão de Empregos porque estamos em expansão, mas sempre que podemos contribuir com a comunidade, estamos à disposição.”

WhatsApp Image 2025 10 09 at 14.41.38

