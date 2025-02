CMO homenageia soldado que faleceu em acidente de trânsito

Militar não resistiu e morreu no local / Redes sociais

A Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste (CMO) divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do soldado Marcio Vinicius da Silva Fernandes, de 20 anos. O militar perdeu a vida em um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta terça-feira (4), no bairro Jardim Bonança, em Campo Grande.

“Seu falecimento representa uma perda irreparável para todos nós e para a família militar. Neste momento de dor e saudade, manifestamos nossas mais profundas condolências aos familiares e amigos do SD Marcio. Que possam encontrar conforto nas boas lembranças e no legado que ele deixa. Descanse em paz, Soldado Marcio!”, diz a nota.

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua das Árvores com a Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho. De acordo com o condutor de um Volkswagen Gol, que saiu ileso, a motocicleta conduzida pelo soldado teria atravessado o semáforo no sinal vermelho, segundo o site TopMídia.

O motorista, de 21 anos, afirmou que seguia pela Rua das Árvores quando o motociclista, pilotando uma Honda Fan, avançou pela Avenida Lúdio Martins Coelho. Tentando evitar a colisão, a vítima ainda tentou desviar, mas perdeu o controle da moto, que tombou no asfalto antes de atingir a lateral do carro.

Imagens de videomonitoramento confirmam a dinâmica do acidente. O registro mostra um ônibus parado no semáforo da Rua das Árvores, que avança assim que a luz verde é acionada. Logo após, o Gol cruza a avenida em baixa velocidade, mas acaba sendo atingido pela motocicleta.

O impacto foi severo, resultando na destruição da moto. Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local, porém o soldado não resistiu aos ferimentos e faleceu ali mesmo.

No momento do acidente, Marcio estava a caminho do quartel. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia e da Polícia Civil. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) também prestou apoio à ocorrência.