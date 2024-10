CMO reforça seu compromisso na defesa das fronteiras de MS

O CMO (Comando Militar do Oeste) está completando neste mês 39 anos de criação com uma contribuição significativa para o desenvolvimento do Centro-Oeste e no combate aos crimes ambientais e transnacionais na faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul. Em solenidade realizada nesta manhã na sede do CMO, o governador do Estado, Eduardo Riedel, destacou o papel importante da instituição militar e sua contribuição em defesa de temas importantes para a sociedade sul-mato-grossense.

"O CMO tem uma participação muito importante para o Estado, principalmente, na questão da segurança, e recentemente, dentro da Operação Pantanal na tragédia ambiental deste ano, mas também na âmbito da Operação Ágata, junto com nossas forças de seguranças estaduais com a apreensão de drogas e outros ilícitos. Riedel, acompanhado do secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez. ainda ressaltou o papel do CMO em identificar obstáculos e atuar em parceria com o Estado.

Em discurso dirigido à tropa militar, convidados e autoridades, o comandante do CMO, general de Exército Luiz Fernando Estorrilho Baganha, lembrou do papel histórico da força terrestre em território sul-mato-grossense e na contribuição para manter a integridade nacional do País.

"As raízes do Comando Militar do Oeste confundem-se com o histórico da ocupação do interior do território brasileiro. A fronteira ocidental do Brasil esteve, desde a segunda metade do século XVIII, sob constante ameaça de invasões estrangeiras, em função das riquezas naturais aqui existentes e por sua posição geográfica privilegiada. Para garantir a integridade territorial, foram construídas fortificações como o Forte de Coimbra, que completará 250 anos em 2025, e que desempenhou papel fundamental na defesa da região".

O comandante ainda enfatizou o papel dos militares do CMO destacados para atuar em missões em Angola e no Haiti, contribuindo para a manutenção da paz nesses países marcados por períodos de crise e de instabilidade.

O CMO, responsável pela defesa e preservação da fronteira oeste do Brasil, comemorou no dia 15 de outubro 39 anos de existência. O final do século XX e o início do século XXI trouxe novas perspectivas de ação do Exército Brasileiro no cenário internacional. A principal delas foi o emprego em missões de paz sob a égide da ONU. Dentro dessa diretriz, o CMO se empenhou na preparação de militares e na condução de missões de manutenção da paz em países atingidos por conflitos internos, com militares de infantaria e engenharia.

*As informações são do site do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul