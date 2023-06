CNQA e UFMS fecham parceria para capacitação de avaliadores do PNQS 2023

Capacitação será on-line / Divulgação

A Abes (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental) divulgou que o Comitê Nacional da Qualidade fechou um acordo de cooperação com a UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) para capacitar avaliadores para a banca examinadora do PNQS (Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento) Ciclo 2023.

Os inscritos, entre estudantes, técnicos administrativos, professores e egressos da UFMS, iniciam o curso preparatório online nos dias na quarta e quinta-feira, 21 e 22 de junho.

“Estamos muito felizes de sermos escolhidos para esta parceria tão importante para nossa comunidade acadêmica. Os participantes terão a oportunidade de ganhar conhecimentos técnicos sobre excelência em gestão do saneamento ambiental e ter contato na prática com empresas e profissionais da área. Teoria e prática em um único curso de capacitação”, apontou o diretor de Desenvolvimento Sustentável da UFMS, Leonardo Chaves.

“A escolha da UFMS para captação e treinamento de examinadores do Prêmio foi por termos objetivos comuns como a disseminação da excelência em gestão. Percebemos que, além do foco na gestão e na sustentabilidade como estratégias, a UFMS obteve bons resultados no MS Competitivo, que possui consultoria técnica muito próxima à nossa, e também estimula a divulgação dos modelos de excelência internamente”, informou o gerente de processo do PNQS, Rodolfo Candeia.

“Esta ação de parceria com a UFMS reforça e comprova que o PNQS vem desenvolvendo a maior plataforma de conhecimento em modelo de Excelência em Gestão ESG. A Gestão em ESG para o Saneamento foi uma inovação da ABES e vem repercutindo em todo o setor. E agora ultrapassa as barreiras e adentra a Academia na busca de disseminar o conhecimento e formar examinadores voluntários, captados na UFMS para este Modelo de Excelência e, com isso, consolidar uma grande parceria estratégica para ampliação da iniciativa para todo o Brasil”, frisa o secretário geral do CNQA, Josivan Cardoso.

Esta será a 26ª edição do Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento, que tem como objetivo estimular a busca e a aplicação de boas práticas de gestão nas organizações do setor de saneamento ambiental do país. O estímulo é feito por meio do reconhecimento das organizações que se destacam na avaliação da maturidade da gestão, baseada no Modelo de Excelência em Gestão do Saneamento Ambiental. O PNQS é o único prêmio em excelência de gestão de saneamento em todo o mundo.

*Com assessoria de imprensa.