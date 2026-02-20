CNU 2025: divulgadas listas de classificação de aprovados

Tomaz Silva/ Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou no Diário Oficial da União, desta sexta-feira (20), as listas de classificação dos aprovados para preenchimento de vagas imediatas e para a formação de banco de candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).



Listas gerais

No Diário Oficial da União, as listas gerais dos aprovados no CNU 2025 são apresentadas em texto corrido, por bloco e cargo/especialidade de concorrência. As listas não trazem o nome do candidato.



Os dados publicados são número de inscrição; nota final ponderada; ordem de classificação na ampla concorrência; classificações nas modalidades de reserva de vagas, quando aplicável (pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas); além da situação no cargo: se aprovados em vaga imediata, em cadastro de reserva (somente para o cargo de analista técnico administrativo) ou em lista de espera.



Interesse na vaga

Nesta sexta-feira também está publicado no Diário Oficial da União o Edital Específico de Convocação a primeira convocação de 3.651 aprovados no certame para que confirmem interesse nas vagas imediatas.



O prazo para manifestar interesse começa as 10h deste sábado (21) e se estenderá até as 23h59 de segunda-feira (23), no horário de Brasília.



A confirmação de interesse deve ser realizada na Página de Acompanhamento , dentro do site da FGV, com login da plataforma Gov.br.



O MGI ressalta que o registro de interesse poderá ser realizado uma única vez. Somente com a confirmação, o candidato avançará para as demais fases do concurso, de acordo com as regras de classificação e aprovação previstas para cada um dos cargos do CNU 2025.



Se não houver confirmação de interesse para um determinado cargo, o candidato será eliminado deste cargo e dos de menor preferência, mas segue concorrendo para os cargos de maior preferência.



Rodadas de confirmação

Ao todo, haverá três rodadas de confirmação de interesse, antes da divulgação de todas as listas definitivas de classificação em vagas imediatas e lista de espera.



Confira o calendário das rodadas de confirmação de interesse previstas em edital:



1ª rodada: das 10h de 21 de fevereiro até 23h59 de 23 de fevereiro;

2ª rodada: após nova convocação, em 27 de fevereiro, de 10h de 28 de fevereiro até 23h59 de 2 de março;

3ª rodada: após nova convocação, em 6 de março), de 10h de 7 de março até 23h59 de 9 de março.

O resultado final, já considerando as respostas de todas as rodadas de confirmação de interesse, está previsto para 16 de março.



Resultado individual

Além da listagem geral, a partir das 16h de hoje cada candidato poderá acessar a consulta individual do resultado consolidado de seu desempenho em todos os cargos para os quais se inscreveu.



A divulgação individual inclui notas, classificações e situação em cada um dos cursos.



A consulta individual também é feita na Página de Acompanhamento no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela execução do concurso.



CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais.



Do total de vagas, 3.144 são de nível superior e outras 508, de nível intermediário. Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos.



O chamado Enem dos Concursos registrou 761.528 inscrições confirmadas de pessoas inscritas de 4.951 municípios.



As provas foram aplicadas em centenas de municípios de todo o país, em dois dias de 2025. A primeira fase, de provas objetivas, ocorreu em outubro. A segunda, de discursivas, em dezembro.



Para mais informações, acompanhe também a página oficial deste processo seletivo.