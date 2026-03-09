COESO convoca associados para Assembleia Geral em Dois IrmÃ£os do Buriti

A Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Sudoeste Sul-matogrossense (COESO) publicou nesta terça-feira o edital de convocação para sua Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. O encontro está marcado para o dia 21 de março de 2026, na sede da Associação Nipo, em Dois Irmãos do Buriti – MS.

A mudança de local, segundo a presidência, ocorre devido à indisponibilidade de espaço físico na sede social da cooperativa. Estão previstas três convocações, iniciando às 07h, 08h e, por fim, às 09h.

Entre os principais temas da Ordem do Dia estão a prestação de contas do exercício de 2025, a eleição dos membros do Conselho Fiscal e a reforma de artigos do Estatuto Social. Ao todo, 461 associados estão aptos a votar.

Confira o edital: