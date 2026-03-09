Acessibilidade

10 de MarÃ§o de 2026 • 10:31

EDITAL

COESO convoca associados para Assembleia Geral em Dois IrmÃ£os do Buriti

Felipe Benitez

Publicado em 09/03/2026 Ã s 07:26

Atualizado em 10/03/2026 Ã s 09:50

A Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Sudoeste Sul-matogrossense (COESO) publicou nesta terça-feira o edital de convocação para sua Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. O encontro está marcado para o dia 21 de março de 2026, na sede da Associação Nipo, em Dois Irmãos do Buriti – MS.

A mudança de local, segundo a presidência, ocorre devido à indisponibilidade de espaço físico na sede social da cooperativa. Estão previstas três convocações, iniciando às 07h, 08h e, por fim, às 09h.

Entre os principais temas da Ordem do Dia estão a prestação de contas do exercício de 2025, a eleição dos membros do Conselho Fiscal e a reforma de artigos do Estatuto Social. Ao todo, 461 associados estão aptos a votar.

Confira o edital:

PolÃ­cia

Homem Ã© preso apÃ³s ameaÃ§ar crianÃ§as com espingarda em CorumbÃ¡

A ocorrÃªncia foi registrada na Rua Major Gama com a Rua Rio Grande do Norte, no bairro GuatÃ³s

PolÃ­cia

SantuÃ¡rio esclarece mal-entendido apÃ³s acionamento da polÃ­cia em Campo Grande

Os fogos haviam sido utilizados durante um casamento realizado na noite anterior nas dependÃªncias da igreja

