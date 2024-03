Coeso convoca associados para assembleia geral ordinária

A COESO (Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Sudoeste Sul-mato-grossense), convoca todos os seus associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 9 de março de 2024. A reunião será na sede da Associação Nipo, que fica na Rodovia MS - 162, km 22, na saída para Sidrolândia, na Zona Rural da cidade de Dois Irmãos do Buriti, no Mato Grosso do Sul.



A ordem do dia da Assembleia Geral a ser tratada, será sobre a Prestação de Contas do Exercício Social de 2023, que compreende alguns outros itens de interesse geral.



Haverá convocação dos associados às 7h, às 8h e às 9h, momento que deverá contar com a presença mínima de dez associados.



Confira o edital: