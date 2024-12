Colisão com pássaros pode ter causado explosão de avião que matou 179 pessoas

Yonhap, Divulgação

Os pilotos do Boeing 737-800 da Jeju Air, que explodiu no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, foram alertados pela torre de controle sobre o risco de colisão com pássaros antes de tentar pousar, disse o Ministério dos Transportes sul-coreano.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o motor pegando fogo antes de o avião bater no muro e explodir no aeroporto.

Segundo a agência de notícias da Coreia do Sul Yonhap, testemunhas relataram ter visto o motor da aeronave pegando fogo e ouviram várias explosões momentos antes do pouso.

Segundo um funcionário do Ministério dos Transportes, os pilotos declaram emergência e tentaram pousar na direção oposta na pista.

A aeronave aterrissou com o trem de pouso recolhido, mas ainda não está claro se isso tem relação com a possível colisão com pássaros.

As autoridades aeroportuárias afirmaram que uma colisão com pássaros pode ter causado o mau funcionamento do trem de pouso, ainda de acordo com a Yonhap.

O fogo no motor do Boeing 737-800 é compatível com outros acidentes aéreos envolvendo colisões com aves, conforme o g1.

A Reuters informou que um passageiro chegou a enviar uma mensagem para um parente relatando que um pássaro estava preso na asa, conforme informou a agência News1.

O Aeroporto Internacional de Muan registra a maior taxa de colisões com aves na Coreia do Sul, segundo o jornal The Guardian.

De 2019 até agosto deste ano, foram relatados 10 incidentes envolvendo pássaros no local. A localização do aeroporto, próxima a campos e áreas costeiras, favorece a presença de aves.

Além da interferência com aves, os investigadores também consideram as condições climáticas como outro possível fator.

A aeronave havia decolado de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan, no sul da Coreia do Sul, com 181 pessoas a bordo.

Ao todo, 179 pessoas morreram no acidente e duas foram resgatadas com vida.

Chamou a atenção dos analistas, segundo a agência sul-coreana, o fato de a aeronave ainda estar em alta velocidade no trecho final da pista.

Além disso, segundo os investigadores ouvidos, o piloto do Boeing havia feito outra tentativa de pouso em Muan, mas, sem sucesso, arremeteu. O incidente ocorreu na segunda tentativa, portanto.

O Boeing 737-800 é um avião comercial amplamente utilizado em todo o mundo e considerado extremamente seguro. No Brasil, sua principal operadora é a Gol Linhas Aéreas.

O presidente em exercício Choi Sung-mok, nomeado líder interino do país na sexta-feira (27) depois que o presidente em exercício anterior sofreu impeachment em meio a uma crise política em curso, ordenou que todos os esforços sejam concentrados no resgate, disse seu gabinete.