Colisão deixa três mortos e uma ferida em estrada vicinal de Miranda

Vítima ficaram presas às ferragens / Corpo de Bombeiros

Inicialmente, o chamado informava que o acidente teria ocorrido na BR-262, a cerca de 35 quilômetros de Miranda, sentido Corumbá. No entanto, ao chegar ao local, a equipe constatou que o sinistro aconteceu em uma via rural da região, fora da rodovia principal.

Segundo os bombeiros, a caminhonete branca em que estavam os ocupantes colidiu violentamente contra uma árvore. Dentro do veículo havia quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres. Três delas, dois homens e uma mulher, morreram no local, presas às ferragens. A outra mulher foi socorrida em estado grave, com múltiplos traumas, e encaminhada ao Hospital de Miranda.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. As vítimas fatais ainda não foram identificadas oficialmente, e os corpos foram retirados do local após trabalho das equipes de resgate e perícia.

A Polícia Civil e a perícia técnica foram acionadas para investigar as circunstâncias da colisão. O estado de saúde da mulher sobrevivente ainda não foi divulgado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!