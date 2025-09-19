Colisão entre caminhoneta e moto deixa mulher ferida em Anastácio

Vítima foi socorrida consciente pelo Corpo de Bombeiros
As circunstâncias que causaram o acidente estão sendo investigadas pelas autoridades / Divulgação
Uma mulher de 44 anos ficou ferida na tarde de quinta-feira (18) após uma colisão entre uma caminhoneta e uma motocicleta na Rua 8 de Maio, próximo ao DETRAN em Anastácio. O acidente aconteceu por volta das 16h42.
A vítima foi encontrada sentada no chão, consciente e orientada, ainda com o capacete de segurança. Ela apresentava pele fria, palidez, sudorese, escoriações na perna esquerda e queixava-se de dor na região lombar.
A guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a mulher ao Pronto Socorro, onde recebeu atendimento médico.
As circunstâncias que causaram o acidente estão sendo investigadas pelas autoridades.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Serviços
Curso com 65 participantes foca em planejamento, gestão e inovação nos serviços públicos
Educação
Interessados podem se inscrever até 19 de outubro para o curso com foco no Cerrado-Pantanal
Saúde
Cem moradores foram atendidos nesta sexta (19) na ESF Arapongas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS