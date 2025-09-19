Acessibilidade

19 de Setembro de 2025 • 20:12

Trânsito

Colisão entre caminhoneta e moto deixa mulher ferida em Anastácio

Vítima foi socorrida consciente pelo Corpo de Bombeiros

Redação

Publicado em 19/09/2025 às 16:56

As circunstâncias que causaram o acidente estão sendo investigadas pelas autoridades / Divulgação

Uma mulher de 44 anos ficou ferida na tarde de quinta-feira (18) após uma colisão entre uma caminhoneta e uma motocicleta na Rua 8 de Maio, próximo ao DETRAN em Anastácio. O acidente aconteceu por volta das 16h42.

A vítima foi encontrada sentada no chão, consciente e orientada, ainda com o capacete de segurança. Ela apresentava pele fria, palidez, sudorese, escoriações na perna esquerda e queixava-se de dor na região lombar.

A guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a mulher ao Pronto Socorro, onde recebeu atendimento médico.

As circunstâncias que causaram o acidente estão sendo investigadas pelas autoridades.

