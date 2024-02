Colisão entre carretas e ônibus deixa um morto na BR-163

Trecho interno / Rio Brilhante em Tempo Real

O motorista de uma carreta morreu no acidente entre carretas e um ônibus terminou na BR-163, entre Juti e Naviraí, na tarde desta sexta-feira, 2.

Conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real, as duas carretas bateram e o ônibus caiu na ribanceira ao lado da pista do trecho. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) vai apurar a dinâmica do acidente.

A CCR MSVia, concessionária que administra a rodovia, e o Corpo de Bombeiros atendem as vítimas no local. Uma carreta seguia em um sentido, enquanto a outra e o ônibus iam no sentido contrário.



Passageiros também ficam feridos, incluindo quadros graves. As duas pistas da BR-163 estão interditadas por conta do acidente.