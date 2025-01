Colisão entre carro e bicicleta deixa mulher ferida em Anastácio

Vítima foi socorrida pelo Samu / Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (24), por volta das 11h20, uma mulher ficou ferida após uma colisão entre um carro e uma bicicleta na Rua Manoel Mortinho, em Anastácio.

A equipe Bravo 05 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Aquidauana realizou o atendimento à vítima, que estava consciente e orientada. Ela sofreu uma lesão extensa no braço esquerdo e apresentava escoriações pelo corpo.

Após os primeiros socorros e procedimentos conforme protocolo de trauma, a mulher foi encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana, onde permanece sob cuidados médicos.

No local, guarnições da Polícia Militar e do Detran estiveram presentes para investigar as circunstâncias do acidente.