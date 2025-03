ColisÃ£o entre carro e caminhÃ£o deixa um ferido em estrada de CipolÃ¢ndia

Atendimento do Samu / Divulgação

Uma colisão entre um caminhão e um carro de passeio deixou uma pessoa ferida na tarde desta sexta-feira, 28, por volta das 12h20, na MS 345, estrada que liga Aquidauana ao distrito de Cipolândia. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro à vítima.

De acordo com informações da Polícia Militar, a colisão ocorreu quando o Chevrolet Corsa, conduzido por um homem de 44 anos, bateu contra a roda do caminhão MB 1519. No momento da chegada das equipes de emergência, o motorista do carro apresentava dor na mão direita e edema na cabeça.

A vítima recebeu o atendimento imediato da equipe do SAMU, que seguiu os protocolos para a retirada do homem do veículo. Ele foi posteriormente encaminhado ao Pronto Socorro local para cuidados médicos.

O condutor do caminhão não sofreu ferimentos e recusou o atendimento médico no local.

A Polícia Militar está investigando as causas do acidente e orientando o trânsito na região.