Colisão entre carro e caminhonete deixa uma pessoa morta na BR-163

A dinâmica e as causas do acidente ainda não foram esclarecidas / (Reprodução: Instagram, Edflydrone)

Um grave acidente registrado no início da tarde desta quinta-feira (31) resultou na morte de uma pessoa na BR-163, em Campo Grande. A colisão envolveu um carro de passeio e uma caminhonete entre o km 456 e 611 da rodovia, no sentido sul. A vítima fatal ainda não foi identificada pelas autoridades.

De acordo com imagens aéreas captadas pelo Edflydrone, os veículos colidiram de forma transversal. Com a força do impacto, o carro saiu da pista e capotou na área de vegetação às margens da rodovia.

Equipes da concessionária MSVia foram acionadas para prestar socorro. Uma das vítimas foi atendida com ferimentos leves e encaminhada para uma unidade de saúde. A outra não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Apesar da gravidade da colisão, a pista não precisou ser interditada. O fluxo de veículos segue normalmente no trecho, segundo informações da MSVia.

A dinâmica e as causas do acidente ainda não foram esclarecidas, conforme o Jornal Midiamax.

