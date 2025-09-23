Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida em bairro de Aquidauana

Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, 23, e vítima foi levada ao Pronto Socorro
Veículos tiveram danos / Samu
Na tarde desta terça-feira (23), por volta das 15h25, uma mulher de 23 anos ficou ferida em um acidente envolvendo um carro Chevrolet Corsa e uma motocicleta Shineray, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. A colisão aconteceu na esquina das ruas José Duarte e Antônio Coelho.
Segundo a equipe do SAMU 192, a vítima já estava sem capacete e apresentava fratura na perna esquerda, além de escoriações pelo corpo. Após receber os primeiros atendimentos de acordo com o protocolo de trauma, ela foi encaminhada ao Pronto Socorro, onde permanece sob cuidados médicos.
As circunstâncias do acidente serão apuradas.
