Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida em bairro de Aquidauana

Veículos tiveram danos / Samu

Na tarde desta terça-feira (23), por volta das 15h25, uma mulher de 23 anos ficou ferida em um acidente envolvendo um carro Chevrolet Corsa e uma motocicleta Shineray, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. A colisão aconteceu na esquina das ruas José Duarte e Antônio Coelho.

Segundo a equipe do SAMU 192, a vítima já estava sem capacete e apresentava fratura na perna esquerda, além de escoriações pelo corpo. Após receber os primeiros atendimentos de acordo com o protocolo de trauma, ela foi encaminhada ao Pronto Socorro, onde permanece sob cuidados médicos.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.

