23 de Setembro de 2025 • 23:10

Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida em bairro de Aquidauana

Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, 23, e vítima foi levada ao Pronto Socorro

Redação

Publicado em 23/09/2025 às 18:36

Atualizado em 23/09/2025 às 18:40

Veículos tiveram danos / Samu

Na tarde desta terça-feira (23), por volta das 15h25, uma mulher de 23 anos ficou ferida em um acidente envolvendo um carro Chevrolet Corsa e uma motocicleta Shineray, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. A colisão aconteceu na esquina das ruas José Duarte e Antônio Coelho.

Segundo a equipe do SAMU 192, a vítima já estava sem capacete e apresentava fratura na perna esquerda, além de escoriações pelo corpo. Após receber os primeiros atendimentos de acordo com o protocolo de trauma, ela foi encaminhada ao Pronto Socorro, onde permanece sob cuidados médicos.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.

WhatsApp Image 2025 09 23 at 18.33.57

