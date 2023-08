Colisão entre dois carros é flagrado por câmera veicular no centro de Aquidauana (vídeo)

Você repórter

Uma colisão entre dois carros foi registrada no Centro de Aquidauana no final da tarde desta quinta-feira, dia 17.

O incidente ocorreu no cruzamento das Ruas Manoel Antonio Paes de Barros e Manoel Aureliano da Costa, quando um veículo Fiat Argo desrespeitou a placa de pare e colidiu com um Citroën C3 que trafegava na preferencial.

As imagens capturadas por uma câmera de segurança instalada em um veículo estacionado próximo ao local do acidente revelam o momento em que o Fiat Argo avança sem reduzir a velocidade, ignorando a sinalização de pare, e colide com o Citroën C3 que seguia pela via preferencial.

O Pantaneiro contatou o Corpo de Bombeiros de Aquidauana, que informou não ter acionado o número de emergência 193.