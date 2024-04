Colisão entre moto e caminhão deixa homem ferido em Aquidauana

Colisão travou trecho / Fotos João Éric / O Pantaneiro

Na tarde desta sexta-feira, 19, por volta das 17h40, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro em um acidente ocorrido na interseção da Rua Giovane Toscano de Brito com a Rua dos Ferroviários, no Bairro Cidade Nova.

De acordo com informações fornecidas pela equipe do SAMU, o acidente envolveu uma motocicleta Honda CB 250, que trafegava no sentido da Rua Duque de Caxias, e um caminhão VW. O motociclista, um jovem de 22 anos, colidiu na traseira do caminhão próximo à Rua dos Ferroviários.

O jovem foi encontrado no local com ferimentos no rosto e na coxa, além de escoriações pelo corpo e suspeita de fratura no tornozelo esquerdo. Após receber os primeiros atendimentos pela equipe do SAMU, ele foi estabilizado para o transporte e encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana, onde ficou sob os cuidados da equipe médica.

Não perca nenhum detalhe! Clique aqui para entrar no grupo do WhatsApp do O Pantaneiro e siga-nos nas redes sociais para receber todas as notícias em tempo real.