Colisão entre moto e caminhão deixa vítima gravemente ferida na BR-060

Vítima socorrida em estado grave / Divulgação

Na noite de ontem, por volta das 23 horas, um grave acidente ocorreu na BR-060, em frente à empresa Impaza, no município de Sidrolândia. Uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão deixou uma pessoa gravemente ferida, gerando uma rápida resposta dos bombeiros da região.

Segundo informações apuradas, a vítima, que estava na motocicleta, foi encontrada no solo com ferimentos graves, incluindo a perda de uma perna e múltiplas fraturas no membro superior. O estado de saúde da vítima era crítico, com alto risco de amputação do membro ferido.

Os bombeiros de Sidrolândia atenderam a ocorrência. Após os primeiros procedimentos de emergência, a vítima foi transportada às pressas para a Santa Casa de Campo Grande, onde foi entregue aos cuidados da equipe médica.

Apesar da gravidade dos ferimentos, a vítima foi entregue aos médicos ainda com sinais vitais.