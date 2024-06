Colisão entre Palio e Carreta causa lentidão na BR-262

Trânsito no local está lento / Foto: João Éric / O Pantaneiro

No início da tarde desta segunda-feira, uma colisão envolvendo um Fiat Palio branco e uma carreta Volvo causou transtornos no trânsito da BR-262, próximo à entrada de Anastácio. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que ninguém ficou ferido no acidente.

A dinâmica da colisão não foi divulgada pelas autoridades, que ainda estão investigando as causas do incidente. De acordo com a PRF, a batida gerou lentidão no tráfego da rodovia, que é uma das principais vias de acesso à cidade.

Equipes de socorro e manutenção foram acionadas para administrar a situação e liberar a pista o mais rápido possível. Motoristas que trafegam pela BR-262 na região de Anastácio são aconselhados a redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas até que o fluxo seja normalizado.