Colisão entre picape e caminhão mata idoso na BR-267 em Rio Brilhante

Veículos saíram da pista / Rio Brilhante em Tempo Real

Um acidente de trânsito na BR-267, em Rio Brilhante, resultou na morte de um homem de 60 anos na tarde desta sexta-feira, 16, próximo ao CTG Tropeiro Velho.

De acordo com informações do site Alvorada Informa, a picape envolvida no acidente teria invadido a pista oposta, causando a colisão com um caminhão canavieiro. A dinâmica exata do acidente ainda não foi totalmente esclarecida, mas ambos os veículos saíram da pista após o impacto.

A picape acabou parando às margens da rodovia, enquanto o caminhão tombou e ficou na vegetação ao lado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro ao caminhoneiro, que foi resgatado com vida. Infelizmente, o motorista da picape faleceu no local. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram presentes no local do acidente.