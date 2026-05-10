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FATALIDADE

Colisão frontal deixa dois mortos na BR-060 em Camapuã

Acidente aconteceu entre um carro de passeio e um ônibus de turismo na manhã deste domingo (10)

Veja Folha MS

Publicado em 10/05/2026 às 09:43

Atualizado em 10/05/2026 às 11:06

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Veja Folha MS

Colisão frontal entre um Volkswagen Golf e um ônibus de transporte de passageiros da Viação Total deixou duas pessoas mortas na manhã de domingo (10), no km 209 da BR-060, próximo ao centro de treinamento do Sindicato Rural, em Camapuã.

Conforme informações apuradas no local pela equipe do Veja Folha, morreram o motorista do Golf e um passageiro do ônibus.

O ônibus fazia o trajeto de Brasília (DF) para Campo Grande e transportava 17 passageiros, além de dois motoristas. No momento do acidente, o coletivo seguia no sentido Camapuã a Campo Grande, enquanto o Golf trafegava no sentido contrário.

Segundo relato de um motorista que seguia logo atrás do ônibus, havia forte nevoeiro na rodovia no momento da colisão. De acordo com as informações levantadas no local, o Golf teria invadido a pista contrária, provocando a batida frontal.

Com o impacto, o carro ficou completamente destruído e o motor do veículo foi arrancado. O Corpo de Bombeiros de São Gabriel do Oeste foi acionado e precisou utilizar equipamento desencarcerador para retirar uma das o passageiro do Golf das ferragens.

Uma viatura descaracterizada que passava pela rodovia no momento do acidente auxiliou no atendimento inicial.

Equipes do SAMU de Camapuã também atenderam a ocorrência e realizaram o socorro das vítimas.

A rodovia está totalmente interditada para aguardando a polícia cientifica. Veículos menores estão utilizando um desvio para seguir viagem.

Passageiros do ônibus que não tiveram ferimentos foram transportados pela empresa Nobre.

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