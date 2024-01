Colônia Buriti passa por manutenção com patrolas

Serviços de manutenção das vias / Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Colônia Buriti, em Aquidauana, passa nesta semana por manutenção nas ruas, após a enxurrada abrir erosão.

Segundo a prefeitura, as equipes da secretaria de Serviços Urbanos e Rurais iniciaram o ano, pós chuvas intensas, fazendo uma grande ação de recuperação de ruas, limpeza e coleta de entulhos. Tem equipe em diferentes regiões de Aquidauana trabalhando e atendendo as demandas da população e, principalmente, devolvendo e melhorando as condições das ruas nos bairros.

“Desde a manhã de ontem, 10, maquinários e homens da prefeitura trabalham na Colônia Buriti, realizando manutenção das ruas, com patrolamento, nivelamento e fechamento de crateras abertas pela enxurrada. Devido a demanda, a equipe da prefeitura continuará essa semana ainda trabalhando na Colônia Buriti”.

“Muito trabalho por toda a cidade, estamos atendendo de imediato o primordial, as vias de maior fluxo e, também, as mais prejudicadas com a chuva ocasionada no fim de ano. Vamos chegar em todos os bairros”, explicou o secretário de Serviços Urbanos e Rurais, Márcio de Barros Albuquerque.