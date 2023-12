Colunista se inspira em herança histórica de Aquidauana e Anastácio e lança crônica

Lançamento de obra em Aquidauana / Arquivos pessoal

A artista e colunista Jandira Mendes Trindade lançou o livro "Casa Cândia: Memórias do Passado, Inspiração para o Futuro", uma crônica que celebra a rica herança de Aquidauana e Anastácio.

Conforme a escritora, o emblemático estabelecimento Casa Cândia, que há mais de um século desempenha um papel vital no comércio regional, foi o palco escolhido para o lançamento do livro, no dia 25 de novembro, um evento que não apenas homenageou o passado, mas também inspirou olhares para o futuro.

Nesta obra, a autora convida os leitores a navegarem por uma história que se estende de 1908 até a contemporaneidade, destacando a evolução social e cultural das cidades e seu povo. Jandira, que também é empresária da Casa Cândia e cronista do jornal O Pantaneiro, ocupa a cadeira 19 na AFLAMS desde 2021, e é reconhecida por uma narrativa que captura a alma pantaneira.

Após o sucesso de seu primeiro livro "Meu Lugar é Aqui", Jandira retorna com uma narrativa que promete ser um marco na literatura regional, celebrando as tradições e as histórias que formam a identidade do Pantanal e de sua gente, unindo passado e presente em um legado que se perpetuará para as futuras gerações.