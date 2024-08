Com altos casos de incêndios florestais em MS, bombeiros lançam orientações

Combate aos incêndios no Pantanal / (Foto: Bruno Rezende)

Mato Grosso do Sul enfrenta um aumento preocupante nos índices de incêndios florestais neste ano. Em resposta a essa situação crítica, o Corpo de Bombeiros Militar lançou uma campanha de conscientização com dicas de segurança para ajudar a população a lidar com os incêndios florestais.

A campanha, veiculada através de spots em rádios e outros meios de comunicação, destaca orientações fundamentais para a segurança de todos. Entre os principais pontos abordados estão:

Nunca tente combater um incêndio sozinho;

Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193;

Siga as recomendações da corporação;

Jamais colocar sua vida em risco em casos de incêndios.

A Assessoria de Comunicação do CBMMS destaca que a colaboração da população é vital para a eficácia das operações de combate e prevenção. Seguindo essas orientações, é possível contribuir para a proteção das florestas e para a segurança de todos durante este período crítico.