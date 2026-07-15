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Com faixa principal acumulada, Mega-Sena paga quadra para 21 apostas de MS

Sorteio foi realizado na noite desta terça-feira, no Espaço da Sorte, na capital paulista

Redação O Pantaneiro

Publicado em 15/07/2026 às 09:34

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A aposta simples da Mega-Sena, de seis números, custa R$ 6,00 / Agência Brasil

Embora ninguém tenha acertado a faixa principal do concurso 3.031 da Mega-Sena, 21 apostas de Mato Grosso do Sul marcaram corretamente quatro dezenas e serão premiadas. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Os seis números foram os seguintes: 20 - 28 - 32 - 35 - 40 - 54.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 24 apostas acertaram a quina e serão premiadas, cada uma, com R$ 63.791,87. Os valores podem aumentar, dependendo da quantidade de dezenas que foram marcadas no bilhete. O mesmo vale para a quadra, com prêmio mínimo de R$ 1.357,52 para cada um dos seus 1.859 acertadores.

Em Mato Grosso do Sul, a faixa das quatro dezenas não teve ganhadores em Aquidauana ou Anastácio, mas premiou apostadores de Amambai, Bataguassu, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Itaporã, Ivinhema, Jateí, Miranda, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba e Ribas do Rio Pardo.

Para o concurso 3.032 da Mega-Sena, que será realizado na noite desta quinta-feira (16), a Caixa estima um prêmio de R$ 30 milhões para quem acertar as seis dezenas. A aposta simples, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860. É possível marcar até 20 dezenas nos bilhetes - o valor é de R$ 232.560, com chance de ganho aumentando para uma em 1.292.

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