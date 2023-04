Operação Tiradentes começa nesta quinta

Flagrante foi feito pela PRF / Rhobson Lima / O Pantaneiro

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) dará início a Operação Tiradentes 2023 nesta quinta-feira,20. Com fiscalização nas rodoviais do estado, a ação ocorrerá até domingo,23.

Segundo nota divulgada a imprensa, os policiais estarão distribuídos em nove delegacias e 23 unidades operacionais. O reforço abrange 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos nas onze rodovias que atravessam Mato Grosso do Sul.

Haverá restrição de tráfego para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes nos trechos da BR-163, entre os km 77 a 252 (Itaquiari e Dourados) e 281 a 832 (Dourados e Sonora) e da BR-262, entre o km 9 a 556 (Três Lagoas e Miranda).

O Balanço final da Operação Tiradentes 2023 será divulgado na segunda-feira,24, através do portal PRF.

O BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária) antecipou as operações nesta quarta-feira ,19. Com o intuito de ser reforçada a fiscalização de trânsito e a prevenção à acidentes nas rodovias, a ação emprega 20 viaturas, espalhadas por todo o estado, com cerca de 90 policiais militares empenhados, objetivando preservar a vida das pessoas e aumentar a sensação de segurança em nossas rodovias.

A operação que tem previsão de ser encerrada na segunda-feira,24, às 8h, terá como foco a fiscalização e combate às principais infrações de trânsito nas rodovias, tais como dirigir sob o efeito de álcool, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, conduzir veículo automotor sem ser habilitado, entre outras.