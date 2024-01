Com grande comoção, velório de João Carreiro termina em Campo Grande

Adeus a João Carreiro / Henrique Kawaminami, Campo Grande News

O adeus a João Carreiro tomou lugar na Câmara Municipal de Campo Grande com uma comovente despedida na manhã desta quinta-feira (04). O corpo do artista será transportado para o aeroporto da cidade e seguirá para Cuiabá, onde será realizado o velório final, embora o local específico ainda não tenha sido confirmado. O sepultamento do músico ocorrerá na capital mato-grossense.

Conforme o Campo Grande News, minutos antes de o caixão ser lacrado, amigos e colegas de profissão prestaram suas últimas homenagens, ressaltando o talento e a generosidade de João Carreiro.

Alex, da dupla musical com Yvan, compartilhou algumas palavras emocionantes sobre o legado do cantor: "Ele sempre foi muito família, muito religioso. Espero que as pessoas continuem honrando João Carreiro e reconheçam a importância de valorizar quem está ao nosso lado enquanto estão presentes entre nós".

Aurélio Miranda, também músico, expressou seu carinho e admiração pelo artista: "João é uma semente que cresceu, frutificou e permanecerá para sempre em nossa saudade. Sua influência e sua arte deixam uma marca indelével".

Ricardo Siqueira, músico e admirador do cantor, compartilhou suas lembranças pessoais e a influência de João Carreiro em sua trajetória na música: "Comecei minha jornada na música ouvindo João Carreiro, Jads e Jadson. Ele foi meu ídolo, sempre irradiando energia positiva. Tive o privilégio de cantar com ele em um momento surreal, saindo dos bastidores para dividir o palco com meu ídolo".

A comoção tomou conta dos presentes durante o encerramento do velório, com muitas pessoas se despedindo emocionadas do cantor, cujo legado continuará a ecoar na história da música sertaneja.

O traslado do corpo para Cuiabá marca o último capítulo desse momento de homenagens e saudades, deixando para trás uma legião de fãs e amigos que eternizarão a memória e a contribuição de João Carreiro para a música brasileira.