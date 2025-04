Com possibilidade de chuva, sol predomina em Aquidauana neste sábado

Tempo em Aquidauana que / O Pantaneiro

O sábado, 12, será de tempo instável em Aquidauana, mas o sol ainda deve marcar presença na maior parte do dia. De acordo com a previsão meteorológica, o céu fica parcialmente nublado, com aumento de nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de chuvas moderadas a fortes, principalmente durante a tarde e à noite.

As temperaturas na cidade devem variar entre 21°C e 30°C. Apesar do calor, o alerta é para a formação de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, que podem ultrapassar os 50 km/h em pontos isolados. A condição climática é influenciada por uma combinação de fatores, como o intenso transporte de calor e umidade, além da presença de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai.

Além disso, a chegada de uma frente fria vinda do oceano e a atuação de cavados atmosféricos favorecem o aumento da instabilidade em Mato Grosso do Sul. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) prevê acumulados significativos de chuva, superando os 40 milímetros em 24 horas, especialmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado.

Já os ventos predominam do quadrante norte e podem variar entre 30 e 50 km/h, com possibilidade de rajadas mais intensas. A orientação é para que a população fique atenta aos alertas meteorológicos e redobre os cuidados, principalmente em áreas abertas ou com risco de alagamento.

Apesar da chance de chuva, o fim de semana começa com tempo abafado e presença de sol em boa parte do dia. A previsão é que o clima continue instável nos próximos dias em todo o estado.