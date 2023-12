Com recesso municipal, confira os serviços que continuam em Miranda

Prefeitura de Miranda / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Miranda entrou em recesso administrativo com as festas de fim de ano. Com o decreto, apenas os serviços considerados essenciais continuam em funcionamento. Os servidores retornam das "férias" no dia 5 de janeiro.

Serviços essenciais permanecem em atendimento normal, como o Hospital Municipal Renato Albuquerque Filho, Terminal Rodoviário Municipal, serviços de limpeza pública, coleta de lixo e serviços de vigia.

Ainda segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento funcionará em escala de plantão, com o Hemocentro atendendo ao público com horário reduzido das 07h às 13h. Para atendimentos médicos, a população poderá se dirigir à UBS (Unidade Básica de Saúde) Aldo Bongiovane das 07h às 11h e das 13h às 21h.

Os atendimentos nos Centros de Especialidades Médicas e demais ESFs estarão suspensos durante o recesso, sendo centralizados na UBS.

Os setores de Tributação Municipal e Compras e Licitação terão horários específicos de atendimento ao público durante o recesso, das 7h às 11h.

"Informamos que foi autorizada Férias Coletivas para os funcionários efetivos, no período de 08 de janeiro de 2024 a 08 de fevereiro de 2024, conforme escala elaborada com a concordância do chefe imediato, mantendo os serviços essenciais em funcionamento".