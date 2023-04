Com trégua nas chuvas, estradas de Taunay passam por manutenção

A equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais de Aquidauana avança com a manutenção de estradas vicinais e ruas na região no distrito de Taunay. Com a trégua das chuvas nesta sexta-feira, dia14, os serviços já avançaram para a Aldeia Bananal.

Com as últimas chuvas torrenciais, as estradas das aldeias e as ruas, inclusive, também no distrito de Taunay foram danificadas. Com o cascalhamento e patrolamento, as obras restabelecem as condições de tráfego nas ruas e estradas vicinais.

Segundo a prefeitura, com a proximidade das festas nas aldeias, que acontecerão na próxima semana, há um grande aumento do fluxo de veículos somado ao movimento que já tem dos ônibus escolares, ônibus das aldeias e caminhões que escoam a produção da região.