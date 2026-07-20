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Segurança

Comando em MS liderará ofensiva do Exército contra o crime na fronteira

Um dos principais diferenciais da iniciativa será a integração com os órgãos de segurança pública e de inteligência

Redação O Pantaneiro

Publicado em 20/07/2026 às 14:16

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Operação Jaguaretê é classificada pelo Exército como uma operação singular, ou seja, será executada com recursos próprios da instituição / Divulgação/Exército

O Exército Brasileiro está prestes a iniciar uma ampla operação voltada ao enfrentamento dos crimes transfronteiriços na faixa de fronteira com Argentina, Paraguai e Bolívia. Batizada de Operação Jaguaretê, a ação será coordenada a partir de Mato Grosso do Sul, por meio do CMO (Comando Militar do Oeste), e contará com a participação de tropas distribuídas entre os estados de Santa Catarina e Rondônia.

Conforme informações publicadas pelo Correio do Estado, a ofensiva tem como principal objetivo intensificar o combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas que atuam nas regiões de fronteira, além de reforçar o apoio às forças de segurança pública.

Em entrevista ao jornal, o comandante do CMO, general Alcides Valeriano de Faria Júnior, explicou que o planejamento da operação vem sendo desenvolvido há algum tempo e que a estrutura necessária já está pronta para o início das atividades.

A Operação Jaguaretê é classificada pelo Exército como uma operação "singular", ou seja, será executada com recursos próprios da instituição, sem necessidade de mobilização conjunta de outras Forças Armadas.

Um dos principais diferenciais da iniciativa será a integração com os órgãos de segurança pública e de inteligência. Segundo o comandante, reuniões de alinhamento já foram realizadas para garantir que as ações do Exército ocorram de forma coordenada, evitando interferências em investigações ou operações conduzidas por outras instituições.

"A Polícia Federal, por exemplo, pode estar conduzindo uma operação própria e, se atuarmos na mesma área sem coordenação, uma ação pode prejudicar a outra", explicou o general ao Correio do Estado.

Comando em MS liderará ofensiva do Exército contra o crime na fronteira2

Exército prepara megaoperação na fronteira a partir de MS - Paulo Ribas/Correio do Estado

Outro aspecto destacado é a necessidade de manter o sigilo das operações. De acordo com Alcides Valeriano, o compartilhamento de informações em regiões de fronteira exige atenção redobrada, devido à facilidade de circulação de pessoas e dados entre os países vizinhos.

Ainda conforme o comandante, o fortalecimento da integração entre o Exército, as forças policiais e os órgãos de inteligência segue sendo um dos principais pilares das ações desenvolvidas em Mato Grosso do Sul. A Operação Jaguaretê será realizada em todas as unidades do Exército localizadas na faixa de fronteira, reforçando a presença militar em áreas consideradas estratégicas para a segurança nacional e o combate aos crimes transnacionais.

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