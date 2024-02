Comarca de Fátima do Sul seleciona estagiários de Direito

Na próxima sexta-feira, dia 02 de fevereiro, Fátima do Sul abre inscrições para o processo seletivo de estagiários do curso de Direito. Os candidatos têm até o dia 11 de março para comparecerem, das 7h às 10h e das 12h às 15h, na Secretaria do Foro da Comarca, situada na Rua Antônio Barbosa, 1611, e efetivarem sua inscrição.

A avaliação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, com 10 questões de Direito e 10 de Língua Portuguesa, aferindo-se o grau de aproveitamento dos candidatos inscritos, com o objetivo de selecionar alunos regularmente matriculados, do primeiro ao antepenúltimo semestre do curso superior em Direito, em instituições de ensino públicas ou privadas.

O certame, destinado à formação de cadastro de reserva a ser gerido pela Secretaria de Gestão de Pessoas do TJMS, acontecerá no dia 17 de março, com início às 8 horas, na Escola Estadual Senador Filinto Muller, localizada na Rua Emiliana Maria de Jesus Barros, 1862, Centro Educacional, em Fátima do Sul.

O afixamento da listagem com o resultado de eventuais recursos interpostos, bem como o resultado final do certame, ocorrerá na entrada do prédio do fórum a partir do dia 1º de abril.

O exercício do estágio terá a duração de um ano, com a possibilidade de prorrogação por igual período, e o estagiário deverá comparecer diariamente ao local determinado pela Administração, para cumprir jornada de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. O estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.