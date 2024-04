Comarca de Pedro Gomes recebe melhorias e novo juiz

Divulgação

Finalizando esta etapa da agenda de integração do presidente do Tribunal de Justiça de MS, Des. Sérgio Fernandes Martins com as comarcas do norte do Estado, ocorreu na tarde desta sexta (26) o segundo Gabinete de Integração em Pedro Gomes.

Entre as ações realizadas, o juiz Matheus da Silva Rebutini foi titularizado na Comarca. O magistrado discorreu sobre a função do juiz: “Esta profissão é mais do que um trabalho; é um chamado para servir à sociedade. Assumir essa posição aqui em Pedro Gomes é uma extensão desse compromisso, agora profundamente enraizado neste solo fértil de cidadania e valores comunitários”.

O presidente Sérgio Fernandes Martins citou que “hoje estamos trazendo um tijolo a mais na Comarca de Pedro Gomes, viemos trazer melhorias no primeiro gabinete, em julho de 2023, e agora estamos fazendo novas entregas. E o que de mais importante estamos trazendo é a mão-de-obra dos magistrados, dois empossados no dia de hoje, um em Sonora e outro aqui em Pedro Gomes, um grupo muito eficiente já atuando em Coxim, de modo que a região norte está suprida por magistrados bons, capazes e de forma a prestar uma jurisdição eficiente”.

Como reconhecimento ao Município de Pedro Gomes pela adoção de medidas protetivas à criança e ao adolescente de acordo com o Programa Família Acolhedora, o desembargador Sérgio Fernandes Martins entregou ao prefeito municipal, William Luiz Fontoura, o certificado Pedro Gomes Acolhe Suas Crianças.

Como gesto de gratidão aos dois gabinetes de integração, de parcerias como o Lar Legal, o prefeito municipal mencionou o bom empenho do Des. Sérgio Fernandes Martins à frente do Tribunal, e sua gestão próxima com o interior, entregando, como símbolo, a chave do Município de Pedro Gomes ao presidente.

Em nome da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amansul), o juiz Bruno Gonçalves Palhano se dirigiu à administração do Tribunal para agradecer as ações que estão sendo feitas, como a entrega na data de ontem de uma caminhonete para atender a região de Coxim e novos computadores, de última geração.

“É algo que pode parecer simples mas nos traz uma sensação muito gratificante, esse sentimento de valorização. Por isso, faço questão de registrar esse agradecimento público, em nome dos demais colegas da magistratura, pois há uma unanimidade em relação à aprovação de vossa excelência” afirmou o vice-presidente da Amansul.

O presidente Sérgio Fernandes Martins descerrou a placa e o frontispício do Fórum da Comarca de Pedro Gomes, que recebe o nome do Advogado Juvêncio Gomes de Freitas Neto. Familiares do advogado receberam uma réplica da placa das mãos do presidente.

Foram entregues 32 monitores e 18 novos computadores para o fórum. Além disso, foi feita a doação de computadores usados, em perfeito estado de conservação, para três instituições do município: Conselho Comunitário de Segurança, Conselho Tutelar e Apae de Pedro Gomes.

Uma servidora da Comarca foi agraciado com a medalha “Bons Serviços Judiciários”. O Fórum de Pedro Gomes recebeu também a Certificação Predial de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

Estiveram também presentes no evento o juiz auxiliar da presidência do Tribunal, Mário José Esbalqueiro Junior; as juízas de Coxim, Larissa Luiz Ribeiro e Tatiana Dias de Oliveira Said; o advogado Anderson Martinazzo, presidente da 31ª subseção da OAB/MS; o defensor público de Coxim, Rafael Duque de Freitas, entre outras autoridades.

Agenda de Integração - Ao longo dos dias 25 e 26 de abril, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Sérgio Fernandes Martins, percorreu quatro municípios da região norte do estado. Instalou dois Pontos de Inclusão Digital (PIDs) em Figueirão e Alcinópolis, empossou dois novos juízes titulares em Sonora e Pedro Gomes, além de entregar reformas, equipamentos e reconhecer a parceria com as prefeituras municipais e demais operadores do Direito e órgãos públicos.

São ações da administração do TJMS que visam unir esforços para descentralizar o acesso à justiça e ofertar condições dignas de infraestrutura, de qualidade técnica e operacional aos magistrados, servidores, membros do ministério público, da defensoria pública e OAB/MS e todos os demais profissionais que se fazem presentes no interior do estado para levar o serviço judicial com eficiência a quem precisa.