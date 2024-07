Comarca de Pedro Gomes seleciona estagiários de Direito

Divulgação

A Comarca de Pedro Gomes está com as inscrições abertas para selecionar estagiários do curso de Direito, de instituições públicas e privadas, destinados à formação de cadastro de reserva.

As inscrições podem ser realizadas na Secretaria do Fórum de Pedro Gomes, até o dia 26 deste mês, das 12 às 18 horas.

As provas serão realizadas no dia 5 de agosto, às 14 horas, no prédio do Fórum da Comarca, localizada na Av. Diva Araújo Azambuja, 395, Centro.

A prova terá duração de três horas e será constituída de 10 questões objetivas e uma questão discursiva, na qual será avaliado o domínio da Língua Portuguesa, o adequado uso do vernáculo e o raciocínio jurídico. Será considerado aprovado o candidato que acertar no mínimo 50% do total de pontos da prova.

Os candidatos deverão apresentar-se no local de realização das provas com 30 minutos de antecedência ao horário de início, portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta, sendo vedado o uso de outros materiais ou recursos durante a realização da prova.