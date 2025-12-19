Combate a endemias nos municípios vai ganhar reforço de caixa

Este ano, as entregas já realizadas representam um investimento de R$ 26,5 milhões em veículos voltados ao fortalecimento da vigilância em saúde, transporte assistencial e suporte às equipes municipais / Divulgação/Governo de MS

Com reforço de investimentos nas ações de combate as endemias nos municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado fortalece o trabalho de vigilância em saúde. O governador Eduardo Riedel entregou nesta sexta-feira (19) mais dois veículos, para os municípios de Vicentina e Fátima do Sul, que vão ser usados em ações de controle epidemiológico.

O trabalho mostra resultados, e pelo segundo ano consecutivo, o número de casos de dengue diminuiu no Estado. Dados do último boletim epidemiológico da SES – divulgado no dia 9 – mostram que até o início do mês, MS registrou pouco mais de 14 mil casos, enquanto no ano passado foram 19,4 mil e 45,5 mil em 2023.

“Esta entrega tem um simbolismo muito grande. Os veículos serão empregados para auxiliar no atendimento de saúde, na atenção primária. E quando a gente fortalece esta área, melhoramos todos os sistemas de saúde do Estado”, disse Riedel.

Os veículos foram adquiridos pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), para contribuir com as atividades de vigilância e combate às endemias em diferentes regiões do Estado, permitindo maior agilidade no deslocamento das equipes, ampliando a capacidade de resposta nas ações de controle e prevenção de doenças como dengue, chikungunya e Zika.

Com a entrega de hoje, Mato Grosso do Sul contabiliza 51 veículos que vão auxiliar o trabalho das equipes municipais que atuam diretamente no controle de vetores e na promoção da saúde ambiental. O investimento global no fortalecimento das ações de vigilância em saúde supera R$ 11,5 milhões.

A SES tem ampliado a estrutura de apoio aos municípios e às unidades de saúde de MS. Este ano, as entregas já realizadas representam um investimento de R$ 26,5 milhões em veículos voltados ao fortalecimento da vigilância em saúde, transporte assistencial e suporte às equipes municipais.

“Entregas como esta são fundamentais para que possamos fortalecer as ações de vigilância em saúde. As arboviroses são um problema de saúde pública, afetam e causam sobrecarga no sistema. Ter toda a estrutura, as caminhonetes, contribuem para o trabalho dos nossos agentes”, afirmou a secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone.

