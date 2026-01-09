Começa a funcionar a renovação automática da CNH

Mudança beneficia que não tenha cometido infrações em 12 meses
Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Agora, condutores responsáveis no trânsito não precisam mais realizar exames presenciais, ir ao Detran ou pagar qualquer taxa adicional para renovar o documento.
Tem direito o motorista cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores, que não tenha cometido infrações nos últimos 12 meses. Nesse caso, vai aparecer o selo Bom Condutor no aplicativo da CNH do Brasil. No entanto, para que isso aconteça, é preciso primeiro ativar o cadastro positivo na CNH do Brasil ou no site de Serviços da Seratran.
O bom condutor terá a carteira de motorista atualizada diretamente no sistema assim que o documento vencer. O processo será totalmente automático e digital, via Senatran, com a atualização disponível no aplicativo da CNH do Brasil. Ou seja: mais agilidade, menos burocracia e um incentivo ao bom comportamento no trânsito.
Atenção às regras: a renovação automática não vale para condutores com 70 anos ou mais, nem para quem tem a validade da CNH reduzida por recomendação médica — como em casos de doenças progressivas. Além disso, motoristas a partir dos 50 anos receberão o benefício uma única vez.
E nesta sexta-feira (9/1), o ministro dos Transportes, Renan Filho, assina, aqui em Brasília, a medida que autoriza a renovação automática e anuncia os primeiros beneficiados.
