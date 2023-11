Começa hoje período de pré-matrícula da rede estadual de ensino de MS

Pré-matricula para rede estadual de ensino abre nesta terça-feira / Reprodução/SED

Começa nesta terça-feira (7), o período de pré-matrícula para o ano letivo de 2024, na rede sul-mato-grossense de ensino, de acordo com o cronograma estabelecido pela SED (Secretaria Estadual de Educação).

O prazo segue até 4 de janeiro de 2024 e é válido para os estudantes que desejam fazer a confirmação da permanência nas unidades escolares estaduais e também para aqueles que desejam ingressar na rede estadual.

Segundo o Campo Grande News, a divulgação da lista de designação das escolas está prevista para 7 de janeiro. As aulas serão retomadas na segunda semana de fevereiro.

Para realizar a pré-matrícula, os interessados devem acessar, a partir de amanhã, o portal matriculadigital.ms.gov.br e seguir os passos apresentados. A atualização cadastral dos estudantes que já fazem parte da rede deve ser feita no “Painel do Aluno”, disponível na página inicial.

Caso a matrícula não seja efetivada no prazo estipulado, a vaga será destinada a outro candidato, de acordo com o governo. Além disso, não estará assegurada a vaga para o candidato quando as informações fornecidas na pré-matrícula não corresponderem à documentação apresentada no ato da efetivação.

Em caso de dúvidas, a SED disponibiliza o telefone da Central de Matrículas, 0800-647-0028, ou atendimento na sede, na Rua Joaquim Murtinho, 2.612, Itanhangá Park. O atendimento por telefone e presencial ocorre de segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.