Começa neste domingo, 21ª semana do Pescado em MS

Marcos Maluf, Campo Grande News

A partir deste domingo (1º) até o dia 15 de setembro, acontece a 21ª Semana do Pescado, em todo em todo território nacional, bem como em Mato Grosso do Sul. A ideia é aumentar o consumo de carne de peixe.

Criada pelo extinto Ministério da Pesca e Aquicultura, a ação foi herdada pelo setor privado e envolve bares, restaurantes, supermercados, grandes marcas e peixarias, que vão oferecer seus produtos com preços promocionais, além de eventos e sessões de degustação. A Feira Central de Campo Grande também vai contar promoções.

Mato Grosso do Sul representa 1,34% da receita brasileira com exportações de carne de tilápia e ocupa o 4° lugar no ranking nacional das exportações da carne, conforme o Campo Grande News.

Nos dias 6,7 e 8 será realizado um torneio de pesca em Coxim. Já no dia 10 haverá palestra com Jun Sakamoto, um dos sushimans mais famosos do Brasil. O evento será realizado no Sebrae de Campo Grande.

No evento de abertura realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a professora Daniele Menezes Albuquerque, diz que são elevadas as perspectivas sobre a produção no Estado, que atualmente está próxima de 35 mil toneladas de peixes ao ano.