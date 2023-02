Comediante alemã que visitou Aquidauana denuncia marido por agressão

comediante alemã Lea Jahn / Redes Sociais

A comediante alemã Lea Jahn, que visitou o município de Aquidauana em novembro de 2021, denunciou o marido o humorista Juliano Gaspar por agressão.

De acordo com o site G1, o advogado da humorista, Cristiano Medina, disse que o caso foi registrado no dia 3 de fevereiro na 2º DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), no Cambuci, em São Paulo.