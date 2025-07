Comemoração diferente marca os 135 anos de Nioaque dia 18 de julho

Comemoração dos 135 anos de Nioaque neste 18 de julho, será com prestação de serviços / (Foto: Divulgação)

Enquanto na maioria das cidades brasileiras, o pensamento da administração pública municipal é sempre comemorar o aniversário dos municípios com grandes shows, em Nioaque, cidade localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, o prefeito André Guimarães decidiu reunir entidades e instituições e atender as necessidades individuais e coletivas dos moradores.

O município comemora nesta sexta-feira, dia 18 de julho, 135 anos de emancipação político-administrativa. Na programação festiva, a Prefeitura Municipal promove a partir das 08h, no Estádio Municipal, a grande ação “Nioaque no Rumo Certo – Cuidar para crescer juntos”, reunindo uma ampla rede de parceiros públicos e privados para oferecer serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, cultura, educação, empreendedorismo, inclusão social e bem-estar.

O atendimento da população será feito no Estádio Municipal de Nioaque o dia inteiro (Foto: Divulgação)

Mais do que uma ação pontual, o evento simboliza a força de uma gestão que articula, mobiliza e executa políticas públicas em parceria com instituições estaduais, entidades da sociedade civil, forças armadas, setor produtivo e comunidade local. É dessa união que nasce uma cidade mais justa, próxima das pessoas e com futuro sólido.



União que transforma: parceiros que constroem com Nioaque



A Prefeitura de Nioaque demonstra sua capacidade de articulação ao reunir grandes instituições em torno de um propósito coletivo. Entre os parceiros confirmados, estão a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP/MS), com emissão gratuita de carteiras de identidade; a Secretaria Municipal de Saúde, com serviços de aferição de pressão, vacinação, testes rápidos e saúde bucal; e a Associação Nipoassistencial, oferecendo atendimento oftalmológico gratuito com profissionais especializados.



Apoio para pequenos empreendedores



O evento também conta com o SEBRAE/MS, promovendo palestras e atendimentos para pequenos empreendedores; com o SENAI/MS, que traz a Carreta 4.0 com oficinas de inovação; e com o SENAR/MS, responsável por oficinas de drones e doação de mudas nativas e frutíferas.



Esporte para a juventude



Na área de esporte e lazer, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (FUNDESPORT) oferece apoio às atividades voltadas ao público jovem. Já o 9º Grupo de Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro (9º GAC) promove exposição de equipamentos, vídeos institucionais e atividades interativas com as crianças.



Cuidado com os pets



A mobilização também contempla ações de cuidado com os animais com a doação de rações e sorteio de brindes. A Secretaria Municipal de Cidadania marca presença com atividades voltadas ao público idoso, incluindo o Cine 3ª Idade, maquiagem social e doação de armações de óculos.



Programa Julho das Pretas



O evento ainda dá visibilidade a pautas fundamentais, como o protagonismo da mulher negra com o Programa Julho das Pretas, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Cidadania, e o acolhimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio da ABAN – Associação Beneficente dos Autistas de Nioaque, que organiza uma sala sensorial especialmente preparada.



Carteira do Artesão



A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul estará presente com a emissão da Carteira do Artesão e apoio à cultura local. Professores da UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul oferecerão orientações educativas à comunidade. A ação conta ainda com a participação dos feirantes de Nioaque, valorizando a produção local, e com oficinas artísticas e apresentações culturais de artistas contemplados pela Lei Aldir Blanc.



135 anos com autonomia, dignidade e cuidado



Mais do que comemorar um marco histórico, o aniversário de Nioaque reforça uma gestão que acredita no poder das parcerias, no cuidado com as pessoas e na capacidade de crescer com responsabilidade. “Essa ação só é possível porque temos parceiros comprometidos com Nioaque e com o bem-estar da nossa população. A união entre instituições é a base de uma cidade forte e justa. Nosso agradecimento a todos que somam conosco”, afirma o prefeito André Guimarães.

