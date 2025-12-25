Comerciante conhecido de Jardim morre afogado no rio Miranda

Corpo de Walter Aquino, do Macaco Cachorro Quente, foi encontrado preso às ferragens do seu veículo que estava submerso nas águas
Redação com imagens Jardim News MS
Publicado em 25/12/2025 às 15:42
Atualizado em 25/12/2025 às 15:52
O comerciante Walter Aquino, do Macaco Cachorro Quente, bastante conhecido em Jardim morreu afogado na madrugada deste Natal (25) após o veículo que conduzia cair no rio Miranda e ficar submerso. O caso será investigado pela perícia para apurar as circunstâncias do acidente.
De acordo com as informações, um morador que passeava pela prainha na manhã desta quinta-feira (25) avistou um veículo já submerso nas águas do rio e acionou a Polícia Militar. Ao chegar ao local, os policiais quebraram o vidro traseiro do automóvel para tentar acessar o motorista, mas ele já foi encontrado sem vida.
Diante da situação, a PM acionou o Corpo de Bombeiros, que realizou a ancoragem do veículo e deu apoio à ocorrência. Em seguida, as equipes aguardaram a chegada da perícia técnica e da funerária Pax. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jardim.
Há indícios de que o carro tenha caído por uma rampa que é continuação de uma via próxima ao rio. O veículo teria rodado por alguns metros antes de parar em um barranco, vindo a ficar submerso.
A perícia irá analisar o local e o veículo para esclarecer as causas do acidente e confirmar as circunstâncias da morte. O falecimento causou comoção na cidade, já que a vítima era bastante conhecida na comunidade.
Mobilização social
Mais de 97% das nossas escolas contam com Grêmios Estudantis ativos, e a formação conjunta com a Secretaria de Estado da Cidadania e a Subsecretaria da Juventude
Melhorias
A ação tem como objetivo reforçar a estrutura do serviço destinado ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional
Acidente
A ocorrência foi atendida pelo 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar na região do Posto 21
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS