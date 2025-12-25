Comerciante conhecido de Jardim morre afogado no rio Miranda

O comerciante Walter Aquino, do Macaco Cachorro Quente, bastante conhecido em Jardim morreu afogado na madrugada deste Natal (25) após o veículo que conduzia cair no rio Miranda e ficar submerso. O caso será investigado pela perícia para apurar as circunstâncias do acidente.

De acordo com as informações, um morador que passeava pela prainha na manhã desta quinta-feira (25) avistou um veículo já submerso nas águas do rio e acionou a Polícia Militar. Ao chegar ao local, os policiais quebraram o vidro traseiro do automóvel para tentar acessar o motorista, mas ele já foi encontrado sem vida.

Diante da situação, a PM acionou o Corpo de Bombeiros, que realizou a ancoragem do veículo e deu apoio à ocorrência. Em seguida, as equipes aguardaram a chegada da perícia técnica e da funerária Pax. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jardim.

Há indícios de que o carro tenha caído por uma rampa que é continuação de uma via próxima ao rio. O veículo teria rodado por alguns metros antes de parar em um barranco, vindo a ficar submerso.

A perícia irá analisar o local e o veículo para esclarecer as causas do acidente e confirmar as circunstâncias da morte. O falecimento causou comoção na cidade, já que a vítima era bastante conhecida na comunidade.