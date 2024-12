Comércio de Aquidauana terá horário especial em dezembro

Comércio de Aquidauana / O Pantaneiro

O comércio de Aquidauana terá horário especial durante o mês de dezembro, oferecendo mais tempo para as compras de fim de ano. A alteração no horário de funcionamento começou na última segunda-feira, 2, e vai até o dia 31 de dezembro, com exceção dos feriados e sábados.

Entre os dias 2 e 6 de dezembro, as lojas estarão abertas até as 19h. Já no período de 9 a 13 de dezembro, o horário de funcionamento será estendido até as 20h.

De 16 a 20 de dezembro e no dia 23 de dezembro, o comércio poderá atender até as 22h. Para os domingos de dezembro (1, 8, 15, 22 e 29), as lojas abrirão até o meio-dia, desde que haja acordo coletivo de trabalho negociado com o sindicato.

Nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo, o comércio poderá funcionar até as 16h, permitindo que todos se preparem para as celebrações de fim de ano.

A partir do dia 26 de dezembro, o comércio volta ao horário normal de funcionamento.