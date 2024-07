Comitê de Gestão Estratégica se reúne para análise das metas do Tribunal

Divulgação

Na tarde desta quinta-feira, dia 11 de julho, o Comitê de Gestão Estratégica, coordenado pelo presidente do Tribunal de Justiça de MS, Des. Sérgio Fernandes Martins, reuniu-se para análise das metas estabelecidas para 2024 e demais assuntos relacionados ao estabelecimento de planos estratégicos do poder judiciário estadual.

Um dos pontos discutidos foi o cumprimento de metas relativo ao prêmio CNJ, em eixos como governança, transparência, tecnologia e produtividade.

Também foram apresentadas as variáveis que influenciam na produtividade e qualidade do serviço e propostas para melhorar a organização judiciária e pontos de atenção, como unidades judiciárias com muitas demandas ou setores com grande parte dos servidores afastados por licenças médicas ou outros motivos.

A reunião contou com a presença do juiz auxiliar da presidência, Renato Antonio de Liberali; da juíza auxiliar da vice-presidência, Simone Nakamatsu; da juíza auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, Jacqueline Machado e servidores do Tribunal.

Como convidados, participaram do encontro o Des. Nélio Stábile, na qualidade de membro do Comitê Gestor Regional de Priorização do Primeiro Grau; e o Des. Sideni Soncini Pimentel.