Comitê debate segurança em escolas de Aquidauana em meio a onda de terror

Bancada com reunião dos representantes / (Foto: Rhobson Lima/O Pantaneiro)

O prefeito Odilon Ribeiro reforçou que a prefeitura vai adotar as medidas da diretriz do plano de segurança do Governo do Estado, apresentada pela manhã. Ele pontuou em discurso que a cidade representa uma região mais tranquila, e não acredita em perfil violento, entretanto, as unidades vão ser monitoradas e estratégias serão adotadas nos próximos dias.

Diante da onda de supostos ataques e terror em escolas de Mato Grosso do Sul, todos os setores do poder público de Aquidauana se reuniram na tarde desta quarta-feira, 12, para debater medidas de segurança para acalmar os ânimos e garantir a seguridade da comunidade escolar.

"Nosso maior patrimônio está nas escolas, nossos filhos. Vamos buscas soluções efetivas, que seja um botão do pânico, monitoramento, policiamento. Não podemos criar pânico, perder o equilíbrio. Hoje recebi mensagem de pais em pânico. Precisamos aperfeiçoar a maneira correta de agir imediatamente para minimizar o risco de um possível atentado", disse.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Nilson Potim, representou o legislativo, pontuando que toda parceria será fornecida pelos vereadores assim que solicitada. "Qualquer ação que se faz gasta algo e nós temos condições de colaborar no que foi decidido e auxiliar no máximo".

O tenente coronel Guilherme Dantas Lopes assumiu o comando da Polícia Militar de Aquidauana justamente no dia do atentado a escola infantil em Blumenau, Santa Catarina. Desde a data, ele garante que foi dado ordem de aumentar as rondas próximo a escolas da região.

"De lá para cá recebemos relatos de suspeita de atentado em Anastácio, no IFMS, todos falsos. Não há como colocar um policial em cada escola, mas estamos monitorando com a inteligência e estratégia, não só em Aquidauana, mas em toda região. A ordem feita é não é apenas parar em frente à escola, e sim entrar e conversar com diretores, que os policiais sejam vistos pelos alunos", disse.

Também participaram na reunião o Delegado Regional Alcimar Romero, Secretaria de Educação, Wilsandra Sandra, Diretores das escolas e Promotores de justiça de Aquidauana.

Monitoramento

O governador Eduardo Riedel anunciou que haverá reforço da ronda policial nas escolas, com viaturas e até helicópteros, ampliação do monitoramento com novas câmeras e “botão do pânico” nas unidades para casos de emergência.

“O momento é de levar tranquilidade para as escolas, mas com atenção total, estando preparados para lidar com qualquer situação. Aqui apresentamos ações novas, reforçamos programas que já estão em andamento, com monitoramento total das escolas, tempo de resposta rápida e serviço de inteligência nas investigações”, afirmou o governador.



A ronda policial será reforçada nas escolas estaduais pela Polícia Militar, com definição de regiões estratégicas, tendo a presença de monitoramento aéreo com helicópteros da corporação. Além das viaturas já fornecidas para este serviço, todas as outras poderão contribuir e auxiliar nesta vigilância.

Desde 2022 começou a funcionar o Centro de Monitoramento das escolas da Rede Estadual, por meio de câmeras e equipes que ficam em vigilância 24 horas por dia, em tempo real. Até o final de abril já estarão instaladas em 298 das 348 escolas estaduais de Mato Grosso do Sul.