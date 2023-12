Comitiva de Iguatemi busca apoio de Geraldo Resende para instalação da 2ª Vara na Comarca

Uma comitiva representando o município de Iguatemi esteve presente no gabinete do Deputado Federal Geraldo Resende (PSDB/MS) nesta semana, com o objetivo de solicitar intervenção política para a instalação da 2ª Vara na Comarca de Iguatemi. O encontro contou com a participação do prefeito Lídio Ledesma, de Jaqueline Villa - presidente da OAB da 30ª subseção, e do procurador jurídico Higo dos Santos Ferré.

O prefeito Lídio Ledesma expressou a necessidade crucial de contar com uma segunda vara na comarca, destacando que isso resultaria em maior celeridade e eficiência nos serviços judiciários do município. Jaqueline Villa, presidente da OAB local, reforçou a importância desse pleito para a comunidade, evidenciando os benefícios que trará para a advocacia e para a população em geral.

O Deputado Geraldo Resende, sensível à demanda apresentada, manifestou seu comprometimento em buscar apoio no âmbito político para a concretização desse pleito. Ele ressaltou a importância de uma estrutura judiciária eficiente para garantir o acesso à justiça e fortalecer o sistema legal em Iguatemi.

A instalação da 2ª Vara na Comarca de Iguatemi é uma pauta que, além de agilizar o andamento processual, contribuirá significativamente para a melhoria do sistema judiciário local. Por isso, Geraldo Resende se comprometeu a levar essa reivindicação aos órgãos competentes.

O encontro evidenciou a união de esforços entre a esfera política e a sociedade civil organizada em prol de melhorias no sistema judiciário, demonstrando a importância do diálogo e da colaboração para o desenvolvimento das mais diversas regiões do Estado de Mato Grosso do Sul.